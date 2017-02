Utero in affitto: assurdo via libera a due genitori maschi per coppia di gemelli, dice Calderoli

"Il Tribunale di Milano ha consentito la trascrizione di un certificato di nascita di due gemelli attribuiti a genitori dello stesso sesso ovvero a due genitori maschi, due padri grazie all'escamotage praticato all'estero della maternità surrogata. Per la legge è tutto a posto" riferisce in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Eppure, dopo la recente sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo non dovrebbe essere più così automatico far divenire "genitore" chi non ha un legame biologico con il nascituro. Senza contare che la pratica dell'utero in affitto in Italia è vietata.



L'esponente della Lega Nord si domanda quindi: "Ma qualcuno, prima di prendere questa decisione, ha provato a mettersi nei panni minuscoli e innocenti di questi due bimbi, di quando istintivamente cercheranno la mamma, come fanno tutti i bambini del mondo? E hanno pensato a cosa proveranno tra qualche anno quando, all'asilo o al parco, vedranno che gli altri bambini hanno la dolcezza e l'affetto che solo una mamma può trasmettere e loro invece avranno solo due figure paterne? Qualcuno ha provato almeno a porsi la domanda prima di prendersi la responsabilità di questa decisione?".