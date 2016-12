Strage a Berlino: Europa tolga sanzioni a Russia che combatte ISIS, chiede Calderoli

"Dolore per le vittime e i feriti di Berlino. Ma adesso l'Europa si vuole svegliare? Abbiamo un nemico dichiarato che continua a farci la guerra in nome di uno Stato che non esiste, un nemico che continua a colpirci al cuore e lo fa senza nessun preavviso. Basta porgere l'altra guancia, bisogna prenderli a schiaffoni questi fanatici" dichiara in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.



"Ci siamo inchinati alle loro volontà, accettando di cancellare la nostra identità, togliendo crocifissi, presepi e qualunque cosa potesse disturbarli, ci siamo fatti invadere, addirittura ci siamo presi delle loro ditte che arrivano a imporre ai nostri cittadini, per assumerli, la conoscenza e la pratica della religione islamica, qui a casa nostra. - ricorda l'esponente della Lega Nord - E noi, al posto che contrastarli e fargli la guerra, cosa facciamo? Imponiamo delle sanzioni alla Russia che è l'unico Stato che li contesta militarmente. Svegliati Occidente, perché altrimenti la nostra fine è dietro l'angolo".