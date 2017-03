Sindrome di Down: vergogna PD che fa mancare numero legale, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord commenta le mozioni sulla sindrome di Down.

"Stamattina avrebbero dovuto essere discusse, e votate, le mozioni su un argomento importante e delicato quale la sindrome di Down, una sindrome che in Italia interessa 40mila famiglie. Invece, per due volte, il PD non è stato in grado di garantire il numero legale in aula per poterle votare e, dulcis in fundo, quando finalmente si è iniziata la discussione, e si poteva votarle, il PD ha volutamente richiesto la verifica del numero legale e volutamente lo ha fatto mancare, in modo che non si procedesse al voto delle mozioni nella seduta di questo pomeriggio, ma in un'altra successiva seduta", denuncia Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.



"Complimenti davvero! - prosegue il senatore della Lega Nord - A parole quelli del PD sostengono di essere il partito che vuole essere vicino alle fasce più deboli o ai disabili: a parole, perché poi i fatti li vediamo in aula. Quello che ho visto accadere oggi al Senato, con la maggioranza che richiede e fa volutamente mancare il numero legale, è una vera vergogna!".