Rapporto Migrantes: italiani sostituiti da immigrati, dice Calderoli (Lega)

Roberto Calderoli della Lega Nord commenta il rapporto Migrantes del 2017.

"Stiamo sostituendo i nostri giovani con gli immigrati. Lo dimostra l'incrocio dei dati Istat sulle circa 200mila nuove cittadinanze italiane date, con numeri sempre in aumento, nell'ultimo triennio, quasi sempre a giovani, e i dati sui nostri ragazzi che emigrano all'estero" commenta in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.



"Secondo il rapporto Migrantes del 2017 lo scorso anno, nel 2016, dall'Italia sono espatriate 124.076 persone, in aumento del 15,4% rispetto al 2015, e di questi emigrati oltre il 39% di chi ha lasciato l'Italia nell'ultimo anno ha meno di 34 anni con un boom di nostri giovani emigrati del +23,3%. - sottolinea - Non solo. Dal 2006, l'emigrazione di italiani è aumentata del 60,1% e oggi sono 4 milioni e 973mila gli italiani che vivono all'estero secondo i dati delle iscrizioni all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, rispetto ai quasi 3 milioni del 2006".



"Bastano questi dati, sommati ai 600mila immigrati africani arrivati nell'ultimo triennio, per rendersi conto che in Italia sta avvenendo un'invasione silenziosa? - domanda l'esponente della Lega Nord - E all'invasione silenziosa segue anche la sostituzione etnica, con i nuovi italiani che il Pd e la sinistra vorrebbero avere da subito regalando loro la cittadina a con lo ius soli. Così il quadro sarebbe completo. Ma cosa aspettiamo a svegliarci?".