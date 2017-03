Migranti: speso 1 miliardo in più rispetto a manovra primavera, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord sull'arrivo dei migranti in Italia.

"Avevamo ragione noi, purtroppo. Per il ministro dello Sviluppo tedesco, Mueller, in Italia in questo 2017 arriveranno fino a 400mila 'immigrati invasori'. La già catastrofica previsione di 250mila arrivi, fatta dal ministero degli Interni, da noi successivamente corretta e ritoccata in 300mila, è stata ampiamente superata dalla previsione del governo tedesco, ovvero dai 300mila fino ai 400mila, e di solito i tedeschi sui numeri ci prendono, per cui rischiamo veramente di raddoppiare il numero, già record, degli arrivi dello scorso anno, ovvero 181mila", dichiara il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli.



"Del resto matematicamente il trend è questo: - osserva l'esponente della Lega Nord - ne sono arrivati in questi primi tre mesi il 60% in più del 2016 e il 60% di 181mila sfiora appunto i 400mila. L'unica soluzione è il blocco navale, ma subito, perché non deve entrarne più neanche uno, e poi rimpatri a spron battuto".



"Nel 2016 abbiamo speso più di quattro miliardi per tutti questi immigrati arrivati, ovvero un miliardo in più della manovra correttiva di primavera - con cui si tartasseranno gli italiani per accogliere chi viene qui non per farsi proteggere, ma solo per farsi mantenere o peggio ancora per delinquere - e in questo 2017 spenderemo ancora di più. Fermata l'invasione iniziamo subito le espulsioni e a liberarci di chi è venuto a invaderci", conclude.