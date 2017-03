Migranti: piano Commissione UE non serve a niente, dice Calderoli (Lega)

Roberto Calderoli della Lega Nord sul piano immigrazione presentato dalla Commissione UE.

"Il piano sull'immigrazione presentato dalla Commissione UE non serve a niente, le misure sono inapplicabili e servirebbero a poco: intanto 200 milioni per favorire i rimpatri volontari sono una miseria, non basterebbero all'Italia, figuriamoci se la cifra va suddivisa con la Grecia e altri Stati. E il piano di ricollocamenti tra i Paesi UE, con la minaccia di aprire infrazioni a chi non collabora, farà solo sorridere l'Ungheria o gli altri Stati che si rifiutano di prendersi i migranti sbarcati in Italia. E l'idea di detenere gli irregolari va sorridere: l'Italia ne ha almeno 300mila, di cui 97mila solo in Lombardia, per cui dove li metterebbe?" afferma in una nota Roberto Calderoli.



"Tutte queste misure sono solo pannicelli caldi: l'unica soluzione resta il blocco navale del Mediterraneo, per non farli arrivare, con pattugliamenti e respingimenti in mare come fa la Spagna, dove nel 2016 sono sbarcati appena 6000 immigrati, il 3% di quelli sbarcati in Italia. - chiarisce il senatore della Lega Nord - Chiudiamo il Mediterraneo con un blocco navale, rispediamo i barconi nei porti di partenza e apriamo corridoi umanitari controllati per le poche migliaia di veri profughi siriani che scappano dalla guerra: questa è l'unica soluzione, il resto sono solo misure buone per le conferenze stampa ma inapplicabili alla realtà".