Migranti: governo mandi Polizia su navi Ong e 007 in Libia, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord sul caso migranti e Ong.

"Il governo ascolti i suggerimenti del capo della Polizia e obblighi le navi Ong, se vogliono avere accesso alle nostre acque territoriali e ai nostri porti, ad imbarcare agenti della nostra Polizia che possano assistere alle operazioni di soccorso in mare e, ove necessario, arrestare direttamente a bordo gli scafisti impedendo loro di confondersi con gli altri immigrati e dileguarsi all'approdo. E ascolti anche il suggerimento del procuratore Gratteri, di infiltrare agenti della nostra intelligence nei porti libici da dove partono i barconi, in modo da raccogliere informazioni sulle organizzazioni dei trafficanti di uomini e sui loro finanziatori" esorta in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato ed esponente della Lega Nord.