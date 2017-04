Migranti: dal 2014 arrivati 900mila. E' invasione silenziosa, dice Calderoli

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, tira le somme sui migranti giunti in Italia dal 2014.

"Le invasioni non avvengono solo con i soldati e le armi, quella che sta avvenendo in Italia è un'invasione silenziosa: nel triennio 2014-2016 siamo stati invasi da oltre mezzo milione di immigrati, nei primi tre mesi e mezzo del 2017 ne sono arrivati oltre 42.000, gran parte dei quali trasportati qui dalle navi delle Ong, in molti casi finanziate da grandi gruppi di potere e personaggi legati alla finanza internazionale, con un ritmo di arrivi, destinato ad impennarsi nei mesi estivi, che potrebbe a fine anno, a detta del governo tedesco, superare quota 400mila" denuncia in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.



"Il che significherebbe 900mila immigrati, quasi tutti africani, giunti in Italia tra il 2014 e il 2017: un'invasione senza precedenti. 900mila! E i dati sulla cittadinanza ci dicono che lo scorso anno c'è stata un'impennata con 178mila immigrati diventati nuovi italiani. - prosegue l'esponente della Lega Nord - Con la scusa di un'emergenza umanitaria che non ci riguarda, perché i veri profughi siriani o iracheni, sono ammassati in Turchia, ci hanno fatto invadere da centinaia di migliaia di immigrati africani che accogliamo qui spendendo miliardi e a cui stiamo dando la cittadinanza (e a cui vorremmo regalarla se dovesse passare la proposta di legge per la cittadinanza facile voluta dal PD è bloccata al Senato): 178 mila nuovi 'cittadini italiani' a fronte di oltre 100mila nostri ragazzi emigrati all'estero per mancanza di opportunità professionali qui in Italia. All'invasione segue anche la sostituzione etnica, con i nuovi italiani. Ma cosa aspettiamo a svegliarci?".