Migranti: con 250mila arrivi da Libia servono respingimenti in mare, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord sul numero dei migranti in arrivo dalla Libia.

"Il Governo stima per il 2017 l'arrivo di 250mila immigrati dalla Libia. E' questa la previsione fatta nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Una previsione che ritengo al ribasso, considerando il numero degli sbarchi avvenuti nei primi due mesi dell'anno con oltre 16mila arrivi, il 75% in più dello stesso periodo dell'anno precedente, fa presumere che supereremo quota 300mila", dichiara in una nota Roberto Calderoli.



"In ogni caso - prosegue il senatore della Lega Nord - bene che il governo stia prendendo atto della drammaticità di questi numeri, ma adesso cosa intende fare: resteremo a guardare mentre ci invadono? Continueremo a spedire le nostre navi in acque territoriali libiche per il consueto 'servizio taxi' dalla Libia alla Sicilia? Oppure, finalmente, ci decideremo a fare come Malta e la Spagna ovvero pattugliamenti in mare e respingimenti dei barconi verso i porti di partenza?".