M5S contro Ong ma abolisce immigrazione clandestina, dice Calderoli (Lega)

Roberto Calderoli della Lega Nord contro il M5S sui migranti.

"Finalmente sul servizio taxi per immigrati clandestini delle Ong nel Mediterraneo hanno aperto gli occhi, e li stanno aprendo, quasi tutti. Da mesi noi lo stiamo denunciando, supportati dalle affermazioni dei vertici di Frontex e dalla Procura di Catania che parlano di contatti tra i trafficanti di uomini e le navi Ong, ma oggi si è svegliata anche Alice nel Paese delle Meraviglie ovvero i 5 Stelle e Luigi Di Maio che, buoni ultimi, si accorgono del problema: ma signori del M5S non siete voi che avete proposto e votato l'abolizione del reato di immigrazione clandestina ovvero proprio lo strumento grazie al quale queste Ong possono operare indisturbate?" ricorda in una nota Roberto Calderoli.



Il senatore della Lega Nord quindi commenta: "A tutto c'è un limite, almeno abbiate la decenza di stare zitti e non prendere (in giro, ndr) la gente".