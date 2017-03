Delega politiche giovanili a Poletti sembra uno pessimo scherzo, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord sulla delega alle Politiche Giovanili.

"Per la serie la persona sbagliata nel posto sbagliato... ecco che la delega alle Politiche Giovanili spetta al ministro Giuliano Poletti, ministro del Lavoro, e ministro della teorica Occupazione giovanile, in realtà il ministro della Disoccupazione giovanile, visto che è intorno al 40%, e della delocalizzazione dei giovani, visto quanti di loro sono costretti a emigrare. Ma siamo su scherzi a parte?", denuncia in una nota Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"La delega alle Politiche giovanili all'uomo che liquidò i giovani che vanno all'estero in cerca di fortuna con il generoso epitaffio 'questo Paese non soffrirà a non averli tra i piedi'. Chissà come saranno contenti i giovani di avere un ministro che ha così ben dimostrato di comprendere i loro problemi", conclude l'esponente della Lega Nord.