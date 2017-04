Crollo ponte Fossano: ormai viaggiare è roulette russa, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord commenta il crollo del ponte a Fossano.

"Stavolta è andata bene perché non ci sono vittime. Un altro ponte è crollato, il terzo in soli sei mesi dopo quello crollato nel lecchese a ottobre e nelle Marche a febbraio, due crolli che hanno provocato tre vittime. Questa volta a Fossano per un miracolo non ci sono stati morti, ma è inaccettabile che ormai percorrere un cavalcavia o passargli sotto stia diventando una sorta di roulette russa" denuncia in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.



"Queste cose accadevano in quello che una volta chiamavamo il terzo mondo, ma forse più semplicemente oggi il terzo mondo è questa Italia mandata allo sfascio da governi non eletti dai cittadini, dove abbiamo centinaia di morti, ogni anno, per incidenti stradali causati da incuria, mancanza di segnaletica o illuminazione, ai morti negli scontri ferroviari perché c'è un solo binario e mancano i sistemi automatici o satellitari di controllo, alle centinaia di morti per frane, smottamenti, alluvioni di torrenti e tutto quanto accade per il mancato contrasto al dissesto idro geologico" osserva l'esponente della Lega Nord.



"L'Italia cade a pezzi, ponti, gallerie, ma anche i soffitti delle scuole o degli ospedali, eppure questo Paese continua a spendere miliardi su miliardi per andarsi a prendere gli immigrati africani nelle acque libiche e tunisine e portarne a centinaia di migliaia nei nostri territori. - osserva - E adesso ci prepariamo a stanziare 4,6 miliardi per mantenere i richiedenti asilo per tutto il 2017: ma con questi miliardi quanti ponti potremmo mettere in sicurezza? Qualcuno al governo dovrebbe farsi questa domanda e dare una risposta, non a me, ma ai cittadini".