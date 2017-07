Calderoli: concorde con 84% di italiani che vedono emergenza immigrati

Roberto Calderoli della Lega Nord sul flusso migratorio in Italia.

"Non posso che essere d'accordo con quell'84% dei cittadini italiani che secondo Ixè vede un'emergenza nell'immigrazione che si è trasformata in invasione. Questa è un'emergenza nei fatti, quelli quotidiani. - segnala in un comunicato Roberto Calderoli, senatore della Lega Nord - Le strutture sono stracolme e le rivolte o le proteste sono agli ordini del giorno, le stazioni delle nostre principali città sono state trasformate in accampamenti, i sindaci, inclusi quelli del PD, stanno protestando con i Prefetti per chiedere di non inviare più immigrati sui nostri territori e l'Europa ci ha isolato e si rifiuta di prendersi gli immigrati arrivati in Italia perché non hanno i requisiti per essere considerati rifugiati".

"Siamo assolutamente in un'emergenza che solo questo governo si rifiuta di considerare tale. Il Paese sta affondando, non possiamo reggere questo urto migratorio" avverte il vicepresidente di Palazzo Madama.