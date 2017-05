Attentato a Manchester: schiacciare in fretta il terrorismo, dice Calderoli

Roberto Calderoli della Lega Nord commenta l'attentato a Manchester.

"Provo dolore e sgomento per l'orrenda strage di Manchester, esprimo il mio cordoglio per le vittime e una preghiera per i feriti. Ma provo anche tanta rabbia. Un attentato terroristico è sempre vigliacco ed orrendo, ma quando l'attacco è rivolto contro dei bambini o dei ragazzi fa ancora più orrore. Ora al serpente del terrorismo va schiacciata la testa e basta. E va schiacciata in fretta", dichiara in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato ed esponente della Lega Nord.