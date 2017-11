Difesa comune UE: a dicembre avvio formale della Pesco

Roberta Pinotti, ministro della Difesa, commenta la creazione della Pesco, primo vero passo per una Difesa comune europea.

"La firma a Bruxelles è il primo passo formale per la creazione di una 'Cooperazione Strutturata e Permanente' (Pesco) in tema di Difesa tra i Paesi dell'Unione europea" commenta su Facebook Roberta Pinotti.

"Un traguardo decisivo per la sicurezza dei cittadini raggiunto grazie ad una volontà politica nuova e a un percorso lungo e complesso in cui l'Italia ha sempre mantenuto una spinta propulsiva nell'ambito di una più ampia strategia europea. - prosegue il ministro della Difesa - Tra le iniziative italiane più rilevanti degli ultimi anni la lettera scritta nel 2016 insieme all'allora Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e la collaborazione continua con Germania, Francia e Spagna per includere sempre più Paesi, ciascuno con la propria sensibilità, nella strada verso la Difesa comune".



"Con il documento siglato oggi da 23 Paesi alla presenza dell'Alto Rappresentante Federica Mogherini gettiamo di fatto le basi per costruire un quadro legale europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per lo sviluppo della dimensione di sicurezza e difesa della UE. - conclude Pinotti - Prossimo passo: la ratifica formale di avvio della PESCO nell'ambito del Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo di dicembre. Dopo 60 anni di attesa, in pochi mesi abbiamo fatto più strada di quella compiuta nei decenni precedenti verso una Difesa comune europea".