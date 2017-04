Rita Pavone ricorda Totò: è stato il nostro Charlie Chaplin

Rita Pavone ricorda Totò, in occasione del 50esimo anniversario della sua morte.

"Domani, 15 aprile del 1967, esattamente 50 anni fa, moriva uno dei più grandi talenti comici che l'Italia abbia mai prodotto. Antonio De Curtis, Principe di Bisanzio in arte Totò, colui che è stato un punto di riferimento per molti grandissimi attori e registi internazionali, vedi Woody Allen, il quale lo ammirava tantissimo, quel giorno di aprile ci ha abbandonati per sempre, lasciandoci però in eredità un tesoro immenso in pellicole che continuano a farci ridere" ricorda su Facebook Rita Pavone.



"Totò ci ha lasciato in dono una comicità che fa riflettere e pensare. - sottolinea - Lui è stato il nostro Charlie Chaplin. Il nostro Charlot. Ovvero, la lacrima che si nasconde dietro ad un sorriso. E come Chaplin, Totò era un poeta. Era un grande scrittore. Io ho avuto non solo la gioia ma l'enorme privilegio di lavorare al suo fianco nel mio primo film musicale intitolato 'Totò e Rita la figlia americana' con la regia di Piero Vivarelli".



"Io ho adorato quell'uomo non solo per il suo immane talento artistico, comico e drammatico - non c'è suo film che io non abbia visto ed amato - ma per l'eleganza, la modestia e quella gentilezza che gli dava un fascino particolare. Senza quella interiorità, anche il più bello degli uomini, o delle donne, diventa nulla. Diventa totale normalità", precisa Rita Pavone.



"Buon anniversario, grande Totò. - conclude - Chi non ti riconosceva allora quel talento che avevi, oggi si batte il petto per il grave errore compiuto. Molti critici, ricordo, sminuivano i tuoi film, ma il popolo, quello sì, ha continuato ad amarti intensamente e profondamente. Da generazione in generazione. Tanti auguri, Totò. Ovunque tu sia".