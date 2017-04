Hotel Rigopiano: sindaco Farindola e governatore Pescara indagati per omicidio colposo

Sono 6 gli indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano. Cinque per omicidio colposo, tra cui il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta ed il governatore di Pescara Antonio Di Marco. Il direttore dell'albergo, invece, per omissione del "collocamento di impianti estinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro".

Sono 6 gli indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano, sul quale il 18 gennaio scorso si è abbattuta una valanga che ha ucciso 29 delle 40 persone presenti nell'albergo. Ad essere indagati per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose sono il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, il dirigente delegato alle Opere pubbliche, il responsabile della Viabilità provinciale, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta ed il geometra comunale.



Il sindaco di Farindola, secondo gli inquirenti, avrebbe dovuto emettere un'ordinanza di sgombero dell'hotel Rigopiano per "pericolo incombente" mentre il presidente della Provincia di Pescara deve rispondere della strada che collega l'albergo a Farindola, che sarebbe dovuta essere sgombra. La turbina predisposta per la pulizia, inoltre, era ferma in officina dal 6 gennaio.



Il direttore del resort Bruno Di Tommaso, invece, è indagato per l'omissione del "collocamento di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro". La procura, quindi, non sembra aver riscontrato niente di penalmente rilevante nella telefonata tra Bruno Di Tommaso ed il Centro di coordinamento soccorsi della Prefettura.