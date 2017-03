Quattro anni senza Franco Califano: il ricordo dei Ricchi e Poveri

Quattro anni fa moriva Franco Califano, ed i Ricchi e Poveri ricordano il legame con il Califfo, loro scopritore e produttore. Fu infatti Franco Califano a mandare i Ricchi e Poveri a Sanremo nel 1971 con 'La prima cosa bella'.

Quattro anni fa moriva Franco Califano, e nel giorno dell'anniversario i Ricchi e Poveri ricordano il Califfo. "Il legame tra i Ricchi e Poveri e Franco Califano è sempre stato speciale. Ce lo racconta Angelo: - viene ricordato su Facebook - 'È stato il nostro scopritore e produttore, ma soprattutto è stato un amico, un papà, un fratello e con noi si è comportato in maniera meravigliosa. Lo incontrammo per un'audizione mentre era direttore artistico della casa discografica Carosello. Dopo averci fatto cantare tutta mattina, ci invitò a pranzare insieme a lui: noi non avevamo soldi e ci eravamo portati dei panini, così gli dicemmo di dover incontrare dei parenti. A fine giornata ci chiese di fermarci a Milano per firmare il contratto il giorno dopo, e gli dovemmo confessare che non avevamo soldi! Allora decise di ospitarci e, dopo averci fatto il contratto, si licenziò per diventare nostro produttore. Sarebbe stato lui a mandarci a Sanremo nel 1971 con 'La prima cosa bella'. Questo era Franco, un uomo coraggioso e generoso, pronto a dare tutto quando credeva in qualcosa".