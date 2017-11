M5S: governo tenta salvataggio indagati in Agenzie fiscali

Riccardo Fraccaro del M5S commenta il tentativo del governo di approvare la riforma degli enti fiscali per tirare fuori l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane dal perimetro della Pubblica amministrazione.

"Il M5S ha scoperto che nelle agenzie fiscali ci sono 340 dirigenti nominati dai partiti indagati per vari reati, a partire dalla corruzione. Abbiamo scoperto anche che il governo, con un decreto interministeriale firmato da Padoan e Madia, vuole aprire i nuovi concorsi per la dirigenza di questi enti strategici anche a chi ha riportato condanne e dare un punteggio maggiore a chi è già in carica magari proprio perché nominato. Un'autentica portata" ricorda su Facebook Riccardo Fraccaro, deputato del MoVimento 5 Stelle.



"Poiché questa vergogna non sarebbe legittima nella Pubblica amministrazione, al Senato vogliono approvare la riforma degli enti fiscali per tirare fuori l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane dal perimetro della Pubblica amministrazione. - avverte quindi - Cosa che li obbligherebbe a reclutare la dirigenza con concorsi fatti per bene".



"Siamo di fronte ad uno scellerato disegno del Governo e dei partiti di creare un sistema clientelare in capo agli accertamenti fiscali, punendo gli onesti e premiando i disonesti. Il M5S si batterà per bloccare questo scandalo" assicura.