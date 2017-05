M5S, Fraccaro: con legge su conflitto di interessi Boschi era già a casa

Riccardo Fraccaro del MoVimento 5 Stelle contro Maria Elena Boschi.

"È dall'inizio della legislatura che il M5S chiede l'approvazione di una legge sul conflitto di interessi, il vulnus irrisolto della nostra democrazia. Il centrosinistra lo ha sempre rimproverato a Silvio Berlusconi, ma la verità è che il PD ha istituzionalizzato il conflitto tra interessi pubblici e privati. Per questo hanno sempre ostacolato la legge a mia prima firma: se fosse stata approvata, Maria Elena Boschi sarebbe già a casa da un pezzo" dichiara su Facebook Riccardo Fraccaro del MoVimento 5 Stelle.



"Con lo scandalo di Banca Etruria Matteo Renzi e il Giglio tragico hanno gettato la maschera. - assicura il pentastellato - Il suo governo ha approvato un decreto per salvare la banca di papà Boschi, che ha gettato sul lastrico i risparmiatori è arricchito gli speculatori. Le accuse che arrivano dal libro di Ferruccio De Bortoli non fanno che confermarlo: Maria Etruria ricopre la carica di Sottosegretaria di Stato al conflitto di interessi".



"L'unica soluzione possibile sono le dimissioni immediate, se non lo farà presenteremo una mozione di sfiducia. Mandiamo a casa chi occupa le istituzioni per i propri interessi calpestando quelli dei cittadini" conclude il parlamentare 5 Stelle.