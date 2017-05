Legge elettorale: con Rosatellum verso Nazareno bis, dice Fraccaro (M5S)

Riccardo Fraccaro del MoVimento 5 Stelle sulla legge elettorale.

"Il PD è disposto a tutto pur di resuscitare il patto del Nazareno con cui Renzi ha aperto la sua drammatica esperienza di governo. Berlusconi è l'alleato ideale: lo dice lo stesso Rosato, capogruppo alla Camera, quando si augura di cuore che si riesca a fare insieme una bella legge elettorale" denuncia su Facebook Riccardo Fraccaro, deputato del MoVimento 5 Stelle, commentando il Rosatellum.



"Una legge che, anzitutto, garantisca ancora una volta le larghe intese contro il M5S. - viene quindi chiarito - Ecco perché Rosato sostiene che non è un tabù andare al voto. Staccare la spina di questa legislatura fallimentare sarebbe un dovere nei confronti degli italiani, ma l'unico obiettivo del PD è quello di allearsi ancora una volta con Forza Italia per portare avanti le ricette disastrose che abbiamo visto in questi anni e avviare una nuova stagione politica all'insegna del perenne inciucio"-