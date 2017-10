Legge elettorale, Fraccaro: flash mob M5S per tenere alta la pressione

Riccardo Fraccaro del M5S sulla legge elettorale.

"Faremo di tutto per bloccare l'ennesima legge incostituzionale e approvare finalmente le norme sulle pensioni privilegiate dei parlamentari" assicura su Facebook Riccardo Fraccaro, parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

"Abbiamo messo in atto una durissima protesta in Senato, con un flash mob in Ufficio di Presidenza che ha costretto Grasso a spostare la riunione. - spiega il pentastellato - Dobbiamo continuare a tenere altissima la pressione. I partiti vogliono imporre il Rosatellum per cancellare i diritti e tenersi la pensione privilegiata".