Grande Fratello Vip resiste negli ascolti nonostante Italia-Svezia

Ascolti tv Mediaset lunedì 13 novembre 2017.

"Ieri, lunedì 13 novembre 2017, le Reti Mediaset hanno registrato: in prima serata: 7.537.000 telespettatori (25.49% di share commerciale); in seconda serata: 5.878.000 telespettatori (42.60% di share commerciale); nelle 24 ore: 3.877.000 telespettatori (35.16% di share commerciale). Il Tg5 delle ore 13.00 si conferma al vertice dell'informazione con 3.092.000 spettatori (20.13% di share commerciale). Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Striscia la notizia' è il programma non sportivo più visto dell'access prime-time con 3.557.000 spettatori totali e l'11.98% di share sul pubblico attivo; a seguire, inarrestabile 'Grande Fratello Vip', che raccoglie 5.211.000 spettatori totali con una share commerciale del 25.45%; in day-time, record stagionale per 'Mattino Cinque' con, nella prima parte, 775.000 spettatori totali (share commerciale 13.02%) e, nella seconda, 914.000 spettatori totali (share commerciale 15.66%); bene 'Forum', che realizza 1.597.000 spettatori totali e il 14.81% di share sul target 15-64 anni; la striscia del 'GF VIP' registra il miglior risultato della stagione con 2.954.000 spettatori totali e il 26.65% di share sul target commerciale; 'Pomeriggio Cinque' è al vertice di fascia con 2.631.000 spettatori totali (21.56% share commerciale), nella prima parte, e 2.820.000 spettatori totali (20.79% share commerciale), nella seconda; 'Caduta Libera!' è al vertice del preserale sul pubblico attivo con il 20.67% di share e 4.182.000 spettatori totali; su Retequattro, in day-time, 'Lo sportello di Forum' raggiunge 1.026.000 spettatori totali. Canali tematici: Top Crime è la rete tematica free leader del prime-time la serie 'Major Crimes': 352.000 spettatori totali con l'1.52% di share" informa in una nota l'azienda di Cologno Monzese.