Vaccini e meningite a "Terra!": dalla Toscana all'Emilia Romagna

"L'ultima vittima è un ragazzo di 25 anni stroncato dalla meningite alle Molinette di Torino. Dalla Liguria alla Lombardia alla Toscana alla Puglia l'infezione ha provocato vittime e soprattutto creato allarme" si apprende da un comunicato di Mediaset.



"Il Ministero della Salute rassicura: non c'è emergenza, no si tratta di epidemia. Che fare allora? Come orientarsi tra i casi di panico collettivo, registrati da molti servizi televisivi e l'invito a non lasciarsi travolgere dall'emozione a non credere alle bufale della rete. Parte da questa domanda la puntata di 'Terra!', il settimanale di Toni Capuozzo, in onda lunedì 16 gennaio, in seconda serata, su Retequattro" viene spiegato in una nota.



"Gli inviati dell'approfondimento della rete diretta da Sebastiano Lombardi sono andati in Toscana (dove è stato registrato il maggior numero di casi), in Emilia (che ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il meningococco), in Veneto (dove la questione vaccini è separata dall'iscrizione a scuola)" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"Parlano i medici, gli specialisti dello Spallanzani, parlano i genitori riuniti in gruppo ostili alle vaccinazioni. Le ragioni degli uni e degli altri, le ragioni della scienza e della superstizione. E poi le storie. Come quella di Susanna Rufi, 19 anni, romana, uccisa dalla meningite durante un viaggio a Cracovia, in occasione della Giornata mondiale della gioventù" evidenzia al termine della nota il Biscione.