L'integrazione a Casa Capuozzo: l'ultimo viaggio-inchiesta su Rete4

'Casa Capuozzo', in onda lunedì 15 maggio su Rete4.

"'Casa Capuozzo', il viaggio-inchiesta in quattro puntate nel mondo delle migrazioni di 'Terra! ' si conclude lunedì 15 maggio, in seconda serata, su Retequattro. Il percorso di Toni Capuozzo e del suo operatore di fiducia Salvo La Barbera parte dalla parola integrazione" viene spiegato in un comunicato di Mediaset.



"Un vocabolo affascinante, che evoca la possibilità di trovare una lingua comune tra uomini diversi, con tradizioni culturali diverse, lingue diverse e tuttavia capaci di riconoscersi in una tavola dei valori comune" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"Quelli espressi dalla nostra Costituzione ad esempio. Compito arduo. Per qualcuno impossibile. Questo dilemma si esplicita in un viaggio dal Nord al Sud, dai comuni del Friuli alla comunità islamica di Mazara del Vallo, in Sicilia" continua il Biscione.



La società guidata da Fedele Confalonieri riporta in conclusione nella nota: "Ne emerge 'un quadro contradditorio, espressione della cecità politica, dell'impegno dei sindaci in prima linea, della inadeguatezza delle strutture pubbliche'. Capuozzo tocca con mano 'i limiti di una integrazione che, di fatto, non esiste se non per volontà delle realtà locali'. Scorrono le immagini dei piccoli comuni, dei loro abitanti, degli immigrati. Le voci dei sindaci, impegnati a gestire il problema. Si alternano a queste, le dichiarazioni degli imam, depositari di un credo forte, severo, difficilmente conciliabile con i valori di una società liberaldemocratica. Qualcuno ci prova, qualcun altro, già espulso dall'Italia 'predicava in moschea la bellezza del suicidio terroristico..'.."