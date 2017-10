I risultati del referendum per l'autonomia a Quinta Colonna, su Rete4

'Quinta Colonna', in onda lunedì 23 ottobre su Rete4.

"Nuovo appuntamento con 'Quinta Colonna', lunedì 23 ottobre, alle ore 21.15, su Retequattro. Domenica 22, i cittadini di Lombardia e Veneto, con un referendum promosso dalla Regione Lombardia, si sono espressi sulla richiesta di maggiore autonomia rispetto al governo centrale" dà notizia Mediaset.



Il gruppo milanese termina infine: "Un voto non vincolante, che dopo le vicende catalane assume rilievo anche nel nostro Paese. Paolo Del Debbio dà conto di risultati e sviluppi della tornata elettorale. Nella seconda parte, il programma a cura di Raffaella Regoli si occupa del caso Weinstein: uno scandalo di portata internazionale, amplificato in Italia dalle parole di Asia Argento, che ha acceso un enorme dibattito sulle violenze di genere. In studio, con Del Debbio, ospiti, esperti e politici. Gli inviati di 'Quinta Colonna' si collegano dalle piazze di Chieti, Napoli e Padova."