I nodi irrisolti nel post terremoto

"Dopo l'ultima puntata, dedicata ai disagi ed alle vittime del terremoto, 'Terra!' - lunedì 30 gennaio, in seconda serata, su Retequattro - torna ad occuparsi del sisma, partendo dai nodi irrisolti riemersi in queste settimane"



"Dai limiti della Protezione Civile, cosi come è stata concepita, al ruolo ed l'organizzazione del Vigili del Fuoco. Dagli strumenti a disposizione per prevedere e prevenire possibili catastrofi (troppe le domande irrisolte nella tragedia di Rigopiano), al ruolo dei mutamenti climatici nello scatenamento di fenomeni naturali. Il programma firmato da Toni Capuozzo, con i suoi inviati, è tornato nell'Italia centrale visitando i luoghi del sisma, che a partire dall'agosto scorso ha ripetutamente messo in ginocchio quelle popolazioni. L'approfondimento della rete diretta da Sebastiano Lombardi è andato anche sulla diga di Campostosto (oggetto di polemiche e preoccupazione dopo le incaute dichiarazioni di un esponete della Commissione grandi rischi). In chiusura, il settimanale riflette sul ruolo della stampa e di quanti, a poche ore dalle tragedia, indicano responsabilità e colpe. Sciacallaggio, secondo qualcuno. Denunce doverose replicano altri"