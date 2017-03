Da Cirò Marina il Quarto Grado sull'omicidio di Antonella Lettieri

Torna l'appuntamento con Quarto Grado, in onda venerdì 24 marzo su Rete 4.

"Parte dal femminicidio dello scorso 8 marzo a Cirò Marina il nuovo appuntamento con 'Quarto Grado', in onda venerdì 24 marzo, alle ore 21.15 su Retequattro. - espongono in una nota da Mediaset - Gianluigi Nuzzi, con Elena Tambini, approfondisce il delitto di Antonella Lettieri, commessa di 42 anni, di cui gli inquirenti hanno già indicato il nome del presunto responsabile: Salvatore Fuscaldo, un vicino di casa, che sarebbe stato inchiodato dalle tracce individuate nella sua auto."



"Dopo il fermo e il trasferimento in carcere dell'uomo - che si proclama innocente - le indagini proseguono a ritmo serrato. È necessario chiarire i tasselli di una vicenda con molti punti oscuri, a partire dal movente e dal grado di coinvolgimento della moglie dell'uomo. A seguire, la trasmissione a cura di Siria Magri torna sul caso di Roberta Ragusa. Sono state depositate le motivazioni per le quali il gup Elsa Iadaresta ha condannato il marito della donna a 20 anni di reclusione con il rito abbreviato. 'Antonio Logli ha raccontato una mole di menzogne come ha sempre fatto nella sua vita', scrive il giudice, che poi prosegue: 'Non è solo un bugiardo, ma anche un uomo arido e calcolatore'", viene riferito inoltre.



"Infine, 'Quarto Grado' riaccende i riflettori su uno dei grandi misteri della storia d'Italia, il 'disastro del Moby Prince': il programma propone nuovi elementi sull'incidente marittimo del 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince e una petroliera entrarono in collisione nel porto di Livorno. Nell'incendio trovarono la morte i 140 passeggeri della nave. Si salvò solo un giovane mozzo napoletano" comunica in ultimo l'azienda del gruppo Fininvest.