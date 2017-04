Ecobonus, no modifiche: detrazioni restino su spesa, chiede Rete Impresa

Rete Imprese Italia contro le modifiche all'ecobonus che vorrebbe collegare l'intervento fiscale al risparmio energetico ottenuto e non alla spesa.

"Non modificare l'attuale sistema di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici" chiede in una nota Rete Imprese Italia. La Commissione Ue - spiega infatti l'organizzazione - propone di collegare l'intervento fiscale al risparmio energetico ottenuto, mentre al momento l'incentivo è proporzionale alla spesa sostenuta."



L'ente di categoria sottolinea quindi: "Se modificato, il meccanismo potrebbe generare una 'criticità rilevante' anche per la difficoltà di calcolare con precisione il risparmio ottenuto. Su un piano più generale, per il soggetto unitario di rappresentanza delle pmi e dell'impresa diffusa, il target di efficienza al 30% da raggiungere entro il 2030 può rappresentare 'un buon punto di partenza per il perseguimento delle politiche di efficienza energetica' anche se un obiettivo al 40% sarebbe stato 'più ambizioso e più coerente con la strategia energetica formulata finora dall'Europa'."



Ci sono però poi 'criticità' nella scelta della soglia obbligatoria di efficienza pari all'1,5% per i distributori o fornitori di energia. 'Tale livello non considera che ogni Paese membro dell'Ue detiene differenti potenziali di efficienza energetica. Pertanto - si legge nella memoria depositata in commissione Attività produttive alla Camera - l'uniformità della soglia potrebbe rendere più difficoltoso, e quindi anche meno economico per Paesi che, come il nostro, sono stati precursori nell'adozione di meccanismi di mercato per l'efficienza energetica, il raggiungimento di tali obblighi' ".