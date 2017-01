Ddl lavoro autonomo: escludere i contratti d'agenzia, dice Rete Imprese Italia

Il ddl sul lavoro autonomo "va nella giusta direzione. Riconosce, con specifiche regole distintive rispetto al lavoro subordinato e con tutele al passo con i tempi, una realtà importante che contribuisce alla competitività e al PIL dell'Italia" assicura in una nota il presidente di turno di Rete Imprese Italia, Giorgio Merletti, nel corso dell'audizione in Commissione Lavoro alla Camera



Per quanto riguarda il campo di applicazione, Rete Imprese Italia giudica "positivamente l'esclusione del lavoro autonomo esercitato in forma di impresa, anche di piccole dimensioni, chiedendo che vengano esplicitamente esclusi dall'applicazione del ddl i contratti di agenzia già regolati da apposite norme e da accordi collettivi di lavoro".



L'inclusione dei contratti di agenzia nel campo di applicazione infatti "avrebbe l'effetto di creare una sovrapposizione normativa" poichè continuerebbero ad applicarsi le norme già in vigore, ha sottolineato. Inoltre "verrebbero spazzati via decenni di regolazione contrattuale negoziata tra le parti nella loro piena autonomia", ha specificato.



Infine, il presidente di Rete Imprese Italia ha sollecitato modifiche al ddl in materia previdenziale "con l'obiettivo di allineare i trattamenti contributivi dei professionisti con partita IVA a quelli previsti per gli altri lavoratori autonomi. Da sanare anche le disparità di trattamento sui supplementi di pensione e pensioni supplementari per pensionati della gestione previdenziale separata".