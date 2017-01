Buona Scuola: su nuovi indirizzi di studio coinvolgere parti sociali, dice Rete Imprese Italia

"Tutte le organizzazioni imprenditoriali vanno coinvolte nella definizione degli indirizzi di studio e dei profili professionali previsti dalla legge sulla 'Buona Scuola' affinché corrispondano alle nuove esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro" sollecitano in una nota i rappresentanti di Rete Imprese Italia dopo l'audizione sui profili attuativi della legge.



L'associazione delle imprese evidenzia dunque: "Rete Imprese Italia apprezza le finalità dei provvedimenti attuativi della legge che, nel revisionare il sistema di istruzione e formazione professionale, puntano a formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia italiana. Giudizio positivo anche sulla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato duale."



"Tuttavia, Rete Imprese Italia critica il mancato coinvolgimento delle parti sociali nella individuazione dei nuovi indirizzi di studio dell'istruzione professionale e auspica la costituzione di Comitati nazionali di settore con le parti sociali con il compito di aggiornare costantemente e rapidamente le qualifiche e i diplomi inseriti nel Repertorio nazionale al fine di corrispondere alle richieste del mercato del lavoro e alla domanda delle imprese. Oggi il Repertorio comprende 22 qualifiche e 21 diplomi professionali, troppo pochi per rispondere ad un mercato in costante evoluzione soprattutto nei settori più esposti alla concorrenza degli altri Paesi europei" prosegue l'ente di categoria.



"Devono essere garantiti finanziamenti stabili al segmento dell'istruzione e formazione professionale, così come vanno assicurati adeguati investimenti per promuovere la cultura umanistica, valorizzare patrimonio e produzioni culturali e sostenere la creatività" si specifica infine.