Rete 4 cambia aspetto, dalle sigle al sound design: dal 12 marzo

Rete 4 cambia grafica da domenica 12 marzo.

"Nuove sigle, nuovi inserti tra un programma e l'altro, nuovo sound design: da domenica 12 marzo i telespettatori di Retequattro troveranno una grafica di rete tutta diversa. L'obiettivo è unire due vite: quella delle persone reali e quella del canale televisivo, come fosse anch'esso una persona in carne ed ossa" viene reso pubblico con un comunicato da Mediaset.



"Ogni nuovo inserto in onda renderà Rete 4 più calda e vicina al proprio pubblico. Infatti saranno proprio i volti protagonisti del canale a rivolgersi direttamente agli spettatori. Sono dieci le star che parleranno al pubblico di Rete4 - osserva inoltre l'azienda di Cologno Monzese -, riprese all'aperto in alcune grandi città italiane: Paolo Del Debbio, Emanuela Folliero, Alessandro Cecchi Paone, Toni Capuozzo, Davide Mengacci, Stella Pende, Barbara De Rossi, Gianluigi Nuzzi, Maurizio Belpietro, Alessandra Viero."



"Più volte nel corso della giornata, i nuovi inserti ed i nuovi suoni della grafica di Retequattro comunicheranno al pubblico lo stile caldo e coinvolgente del canale diretto da Sebastiano Lombardi. La nuova immagine di rete è stata ideata dalla Direzione Creativa Mediaset di Mirko Pajè" chiude infine il gruppo milanese.