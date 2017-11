Report. Su Rai3

Report: da George Soros a Bono degli U2. Panama papers su Rai3

'Le isole dei tesori' e 'Un italiano a Panama', inchieste esclusive sui Panama papers, su Rai3.

"La quarta puntata di Report avrà eccezionalmente una doppia collocazione. Oltre al consueto appuntamento del prime time di lunedì 13 novembre - espone in una nota la Rai -, è previsto infatti uno Speciale, domenica 12 novembre alle 15.30. In primo piano: 'Le isole dei tesori' di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Alessia Cerantola con la collaborazione di Norma Ferrara, Stefano Lamorgese, Elisa Marincola, Alessia Pelagaggi e Carla Rumor."



La tv di Stato prosegue quindi: "Quest'anno la squadra di Report, insieme a New York Times e Univision, entra per la prima volta come partner in ICIJ, il consorzio internazionale di giornalisti investigativi che da 20 anni si occupa di inchieste internazionali e nel 2016 ha vinto il premio Pulitzer per l'inchiesta Panama Papers."



Viene sottolineato: "Ora anche Report racconterà il nuovo scandalo offshore, i Paradise Papers, per capire come i ricchi fanno girare i soldi lontano da occhi indiscreti. Un progetto in collaborazione con altre 95 testate che hanno esaminato 13,4 milioni di file ottenuti tramite una fonte anonima dal quotidiano tedesco Súddeutsche Zeitung. Documenti legati a due studi legali, Appleby e Asiaciti, oltre a 19 registri di Paesi col fisco leggero. Si parlerà di società create per evitare le tasse, di soldi portati ai Caraibi o di scatole cinesi per restare nell'anonimato."



"Ma alla fine i nomi sono usciti e fa impressione la sfilata di politici e VIP, da Bono degli U2 a Nicole Kidman, Shakira e Madonna, dal ministro del commercio di Trump all'uomo di fiducia del premier canadese Justin Trudeau, passando per l'investitore George Soros e il campione di Formula1 Lewis Hamilton, senza contare multinazionali come Apple, Nike e Uber" si continua.



Si segnala in ultimo: "Report è in grado di rivelare i nomi degli italiani finiti nei documenti e come lavora Appleby. Si vedranno i raffinati meccanismi che propongono ai loro clienti per risparmiare su quei balzelli che tutti gli altri devono sborsare, a partire dall'Iva. Ma soprattutto si scoprirà come alcuni dei più delicati appalti dello Stato italiano finiscano in mano a società i cui proprietari sono sconosciuti ai pubblici registri. E molto altro ancora in una puntata esclusiva, un'inchiesta da non perdere per capire come gira il mondo nel XXI secolo. E ancora: 'Un italiano a Panama' di Paolo Mondani con la collaborazione di Norma Ferrara. Report è entrato in possesso, in esclusiva, del database di un famoso studio legale di Panama. Si tratta dell'elenco dei clienti dell'avvocato italo-panamense Giovanni Caporaso. All'interno centinaia di italiani: alcuni sono piccoli e medi imprenditori, altri sono parenti di personaggi noti in Italia e altri ancora sono persone con precedenti penali, anche per mafia. Tutti hanno aperto un conto corrente attraverso il portale Payopm. L'avvocato Caporaso spiega che i servizi offerti dal suo studio sono perfettamente regolari a Panama. Ma di cosa si tratta? E perché centinaia di italiani l'hanno scelto? Report ha analizzato questo documento e sentito alcuni dei suoi clienti. Scoprendo un universo nascosto."