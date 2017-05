Dallo spin doctor di Salvini ai crediti bancari deteriorati, su Report

Report, le nuove inchieste in onda lunedì 8 maggio su Rai3.

"Nuovo appuntamento lunedì 8 maggio con Report, in onda dalle 21.30 su Rai3. Le inchieste della puntata: 'Il silenzio degli insolventi', di Paolo Mondani. - anticipano in una nota dalla tv di Stato - Per anni le nostre banche hanno prestato soldi in modo facile, spesso agli amici degli amici".



"Ora hanno in tasca circa 200 miliardi di crediti malati e recuperarli sarà difficile. La BCE chiede di disfarsene al più presto, ma così si rischia di svenderli ai fondi d'investimento stranieri invece che limitare i danni gestendoli in casa, come raccomanda Banca d'Italia. È a rischio l'intero sistema Italia: ci siamo messi nei guai da soli, ma con l'accusa che siamo spendaccioni l'Europa ci impone l'austerity" prosegue la Rai.



"Un quadro drammatico destinato a farsi più cupo perché quest'anno il fiscal compact da trattato europeo diventerà legge interna e se ci presentiamo al tavolo da ultimi della classe sarà impossibile allentare le catene del rigore tedesco" si continua.



Viene segnalato quindi: "All'orizzonte un possibile aumento dell'IVA e misure draconiane. Paolo Mondani ha realizzato per Report un'inchiesta che passa in rassegna le principali banche coinvolte nella crisi dei crediti deteriorati e i grandi capitalisti dal debito facile, raccogliendo interviste esclusive dai diretti interessati."



"Cosa ne emerge? Se non riesci a pagare un mutuo da trentamila euro ti portano via la casa - si specifica -, se ti sei fatto prestare 300 milioni da un amico diventi un investimento."



Viene illustrato inoltre: "Il servizio non si limita alla denuncia e interpella prestigiosi economisti internazionali, come Heiner Flassbeck per anni alla direzione sviluppo dell'ONU, e i responsabili della vigilanza BCE, per capire come siamo arrivati a questo punto e come uscire dall'impasse."



La seconda inchiesta è invece "'Padania social', di Giulio Valesini. La comunicazione politica non passa solo da tv e giornali ma sempre di più anche dal web. Come in America, anche in Italia i leader si affidano ad esperti del settore: il segretario della Lega Nord Matteo Salvini dal 2013 ha ingaggiato lo spin doctor Luca Morisi. Grazie alla sua strategia, negli ultimi due anni Salvini ha fatto il pieno su Facebook: un milione e ottocentomila seguaci, un record. Morisi ha una società che fa siti web e collabora anche con aziende pubbliche. In particolare con le Asl della Lombardia, dalle quali tra il 2009 e il 2016 ha ricevuto appalti per circa un milione di euro."



Poi il servizio "'Parchi in gioco', di Emilio Casalini. Dal Gargano alle Cinque Terre passando per il Delta del Po, il Vesuvio e l'isola d'Elba. Un'inchiesta nell'Italia dei parchi nazionali tra gare di motociclette, abusivismo edilizio e milioni di euro che non si riescono a spendere. - si illustra infine - Ma per fortuna abbiamo anche esempi positivi dove la buona amministrazione riesce a far convivere una comunità con la natura, autofinanziarsi grazie al turismo e addirittura decuplicare le proprie entrate. E si scopre che i più piccoli sono i più forti."