Da WannaCry a World Check: il Report sullo spionaggio di massa

Nuove inchieste a Report, in onda lunedì 22 maggio su Rai3.

"Nuovo appuntamento, lunedì 22 maggio alle 21.30 su Rai3, con 'Report', la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci che in apertura proporrà l'inchiesta di Giuliano Marrucci dal titolo 'Voglio piangere'. Tutti i file sequestrati e la richiesta di pagare 300 dollari per il riscatto" diffonde in una nota la tv di Stato.

"È il ricatto subìto da oltre 370.000 tra enti pubblici - si rivela dalla Rai -, aziende e privati di 150 paesi i cui computer sono stati infettati nei giorni scorsi dal ransomware WannaCry. È un programma ostile con cui i cyber criminali hanno bloccato l'operatività di fabbriche, università e ospedali. Hanno potuto sfruttare una vulnerabilità di Windows che era stata già scoperta dalla NSA, la National Security Agency statunitense, e che le era stata 'soffiata' e messa all'asta sul mercato nero online."

"Giuliano Marrucci è andato in America a intervistare il guru della sicurezza informatica Bruce Schneier, che denuncia come proprio la NSA rende internet meno sicuro: quando scopre una vulnerabilità di sistema, invece di avvertire Microsoft o gli altri produttori perché riparino il 'buco' preferisce tenerlo segreto, per poterlo usare lei stessa strategicamente" si prosegue.



"Così tuttavia i varchi nella sicurezza rimangono aperti ed è solo questione di tempo perché si ritorcano contro di noi - viene fatto sapere inoltre -, utenti ignari della rete. Sono i danni collaterali delle guerre cibernetiche, che si combattono a nostra insaputa tra hacker di stato anche a colpi di notizie false su Facebook e Twitter ma, come vedremo, possono colpire anche attraverso la violazione del software della nostra lavatrice o telecamera 'intelligente'. Un viaggio tra Russia e Stati Uniti per verificare chi è all'origine della pandemia di notizie false sui social e quale ne è l'impatto, tra propaganda e realtà."



"A seguire 'Sorvegliati speciali' di Giorgio Mottola. - si segnala - Avete presente il film 'Minority Report' del 2002, con Tom Cruise che cammina in un centro commerciale e i monitor pubblicitari che lo riconoscono e lo bombardano di pubblicità personalizzata? Sembrava fantascienza invece ormai ci siamo. Anche nelle nostre stazioni e aeroporti, per strada o davanti alle vetrine, si può già notare il piccolo occhio di una telecamera appena sopra il monitor pubblicitario. Ci stanno osservando mentre guardiamo l'annuncio e provano a capire dalle nostre reazioni quali potrebbero essere i nostri gusti. Lo chiamano data mining e vuol dire che dovunque ti giri c'è qualcuno che cerca di sapere i fatti tuoi per venderti qualcosa. I dati sono il petrolio della nostra era, moltiplicano i profitti delle aziende che li possiedono e tutti ne sono alla ricerca. Le applicazioni sono gratis, l'uso dei social è gratis solo perché il prodotto siamo diventati noi, con le nostre informazioni personali che lasciamo in giro sul web, nei profili social e mentre usiamo i nostri smartphone. Le compagnie che si occupano di dati sono in grado di elaborare un profilo psicologico di qualunque utente e adoperarlo per venderci mutui, viaggi, automobili o qualsiasi altro prodotto. Compreso un candidato per le elezioni politiche. Ma la profilazione ha ormai superato le barriere del mondo virtuale di internet. Se qualsiasi società può accedere liberamente alle nostre informazioni personali, in alcuni casi la vita può trasformarsi in un inferno. È quello che successo ad alcune persone il cui nome è finito su World Check, il database di soggetti a rischio più grande del mondo di proprietà dell'agenzia di stampa Thomson Reuters. Contestualmente alla messa in onda Report renderà disponibile online un sito realizzato ad hoc per analizzare come, da chi e quanto sono profilati gli utenti dei siti più diffusi in Italia".



Infine, "in chiusura di puntata 'In alto mare' di Luca Chianca. Report torna ad occuparsi del Mose che sta per 'Modulo sperimentale elettromeccanico', ovvero il sistema di 79 paratoie mobili sommerse che in caso di acqua alta eccezionale dovrebbero sollevarsi per proteggere Venezia."

Si illustra dunque: "Quando lo finiscono? E funzionerà? A tre anni dall'indagine della Procura di Venezia che nel 2014 scoperchiò un sistema di corruzione che ha travolto controllori, controllati, politica locale e nazionale, come stanno andando le cose? Lo Stato finora ha speso 5 miliardi e 493 milioni di euro per un'opera che secondo le promesse sarà consegnata solo nel 2021, con una decina di anni di ritardo sui tempi stabiliti."

Si descrive in ultimo: "Ma già oggi ci sono problemi e l'esperimento rischia di costare al contribuente una fortuna in manutenzione: dai 30 ai 100 milioni l'anno, perché il progetto prevede che ognuna delle 79 paratoie venga tirata su dall'acqua, portata all'Arsenale, ridipinta e rituffata in laguna. Non si sa nemmeno chi gestirà il Mose e il progetto nasce sbagliato perché piazza San Marco dopo tutti i soldi spesi andrà comunque sempre sott'acqua."