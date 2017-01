Ruby ter: italiani hanno compreso disegno di una certa magistratura, dice Schifani

"Conosco bene l'accanimento giudiziario al quale è stato sottoposto in questi anni il presidente Silvio Berlusconi. Ho vissuto al suo fianco e con amarezza tanti momenti nei quali il pregiudizio politico si è trasformato in attacco giudiziario. Anche oggi, come è accaduto in passato, il presidente Berlusconi saprà reagire da autentico combattente e continuerà a scrivere pagine importanti della storia del nostro Paese" dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Renato Schifani, commentando il rinvio a giudizio dell'ex premier nell'ambito del processo Ruby ter.



"Chi pensa di poterne fermare l'azione politica non conosce la forza del suo carattere. Per di più gli italiani, che da tempo hanno compreso il disegno di una certa magistratura, saranno sempre più al suo fianco e gli vorranno ancora più bene" assicura l'ex presidente del Senato.