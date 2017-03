Legge elettorale: Schifani: no Mattarellum ma serve intervento repentino, dice Schifani (Fi)

Renato Schifani di Forza Italia sulla legge elettorale

"Sulla legge elettorale serve un intervento repentino. Non si può rischiare di andare a votare con il sistema vigente che potrebbe produrre due vincitori diversi, uno al Senato e uno alla Camera, rendendo il paese ingovernabile. Allo stesso tempo non è auspicabile un ritorno al Mattarellum, come vorrebbe il PD, sistema superato e che non rispecchia le reali volontà dei cittadini", dichiara in una nota Renato Schifani, senatore di Forza Italia.



"L'Italia non uscirà mai dall'immobilismo in cui è stata condotta maldestramente in questi anni se le parti politiche non scioglieranno questo nodo fondamentale, smettendo di pensare solo al proprio tornaconto: a Bersani ormai interessa solo la soglia al 3% per non rischiare di rimanere fuori, Renzi vuole il premio di maggioranza per la lista, Salvini vuole il proporzionale...alla fine nessuno si sta chiedendo cosa sia meglio per il paese", conclude.