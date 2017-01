Grillo e Casaleggio con ritorno a Farage calpestano 40mila attivisti, dice Schifani

"Come mai Beppe Grillo e Casaleggio per tornare da Nigel Farage non hanno indetto votazioni on line aperte alla base del MoVimento 5 Stelle? Come mai una decisione così importante non è stata condivisa con gli strumenti della democrazia diretta? E come mai il voto di 40mila attivisti che si sono espressi per allontanarsi da Farage, oggi non vale più nulla? Grillo e Casaleggio in poche ore hanno gettato la maschera sulle bugie raccontate in questi anni agli italiani e sullo stato confusionario cronico in cui versa il loro modo di fare politica" dichiara in una nota l'ex presidente del Senato, Renato Schifani (Forza Italia), commentando la vicenda pentastellate in sede europarlamentare.