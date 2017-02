Con spread che sale Renzi irresponsabile se fa cadere governo, dice Schifani

Renato Schifani di Forza Italia commenta lo spread.

Ieri "lo spread ha raggiunto quota 200, massimo storico da febbraio 2014. Un dato preoccupante, determinato dall'incertezza sulla stabilità di governo del nostro Paese, gravato già da un enorme debito pubblico sempre in crescita e sotto rischio di infrazione europea per i conti pubblici fuori controllo", osserva in una nota l'ex presidente del Senato, Renato Schifani.



"Se Matteo Renzi e il PD, responsabili di questo drammatico scenario, hanno davvero a cuore l'interesse superiore degli italiani, allora il percorso è obbligato: lascino lavorare il governo in carica con serenità e responsabilità, anziché delegittimarlo attraverso l'incessante dibattito sulla legge elettorale e le immediate elezioni. - afferma il senatore di Forza Italia - Gli italiani vogliono soluzioni ai loro problemi e alle loro incertezze sul futuro. Basta con le chiacchiere da circolo che possono interessare i soci, ma non certo la comunità sovrana di un Paese".