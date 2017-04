Renato Pozzetto: annullato spettacolo a teatro per problemi di salute

Renato Pozzetto, età 76 anni, sembra avere dei problemi di salute che hanno costretto il Teatro Giuditta di Saronno (Varese) ad annullare lo spettacolo con protagonista l'attore.

Apprensione per lo stato di salute di Renato Pozzetto, 76 anni. Il Teatro Giuditta di Saronno (Varese), dove l'attore si sarebbe dovuto esibire, annuncia infatti su Facebook: "Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che lo spettacolo 'Siccome l'altro era impegnato' con Renato Pozzetto, previsto per il 22 aprile, è stato annullato dall'artista per motivi di salute".



"Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà e auguriamo all'artista di tornare al più presto sul palco" conclude la nota. Al momento, non sono state diramate altre notizie in merito alle condizioni di Renato Pozzetto