Voucher: con cancellazione a rischio 300mila posti di lavoro, di Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sull'abrogazione dei voucher.

"Governo Renzi-Padoan in un mare di guai, ma ancora di più gli italiani in un mare di guai, perché la congiuntura va male, i consumi crollano, non c'è crescita, aumenta la disoccupazione, l'occupazione non migliora. Se poi aggiungiamo la distruzione di 300mila posti di lavoro conseguenti alla pazza, folle cancellazione dei voucher, abbiamo la ciliegina sulla torta" commenta in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Questo governo sta distruggendo 300mila posti di lavoro regolari - riflette in ultimo il parlamentare -, che sono l'equivalente dei milioni di ore di voucher emersi e il risultato sarà che questi 300mila posti di lavoro equivalenti si infileranno tutti nel sommerso. Di questo bisogna ringraziare Renzi, Gentiloni e Padoan, tutto a fini congressuali, perché non si può turbare il mini congresso del PD, mini nel senso che ci vanno in pochi a votare, e l'Italia è ostaggio di quei quattro gatti che vanno a votare ai circoli del Pd. In che mani siamo messi."