Voto anticipato non è per cancellare vitalizi: Renzi fa solo propaganda, dice Brunetta

"Matteo Renzi non faccia propaganda e non dica stupidaggini" riferisce in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Il popolo italiano ha diritto di ritornare alle urne, possibilmente con una legge elettorale adeguata, per scegliere finalmente da chi essere governato, dopo quattro esecutivi non eletti dai cittadini, e non certo per la ridicola questione demagogica dei vitalizi, di cui parla strumentalmente Renzi" prosegue l'ex ministro per la Pubblica amministrazione.



"Se il Partito Democratico volesse davvero cambiare i vitalizi non servirebbe neanche una legge, basterebbe una semplice delibera degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, dove i dem hanno una maggioranza schiacciante" continua.



"Sfido Renzi. - aggiunge quindi - Dica ai propri capigruppo Rosato e Zanda di cancellare i vitalizi, domani stesso, negli Uffici di Presidenza di Montecitorio e di Palazzo Madama. Se non lo fa vuol dire che cerca pretesti. Basta con queste sciocchezze populiste".