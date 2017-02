UE certifica fallimento governo: Renzi ne parlerà a direzione PD?, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia tira le somme di 3 anni di governo Renzi.

"Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan falliti: secondo le stime che avevano fatto appena insediatisi al governo nel Def 2014 - ricorda in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta -, il primo con cui hanno cominciato a prendere in giro gli italiani, per il 2017 il debito doveva scendere al 125,1% del PIL e invece arriverà, stando ai dati resi noti oggi dalla Commissione europea, al 133,3% (8,2 punti di PIL in più, pari a oltre 130 miliardi)."



"E il deficit doveva scendere allo 0,9% mentre veleggia sempre più verso il 3% - prosegue -, al 2,4%. Per poi aumentare ancora nel 2018 al 2,6%" continua il componente della Commissione Bilancio.



"E la crescita in Italia è la metà rispetto alla media dell'eurozona. - sottolinea l'ex ministro - Altro che conti in ordine. La Commissione oggi certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, il fallimento di tre anni di governo di irresponsabili".



"Parlerà di questo Renzi oggi nella direzione del PD?" domanda infine Brunetta.