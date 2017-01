Terremoto e valanga hotel Rigopiano: dolore e preoccupazione, dice Brunetta

"Dolore e preoccupazione per quanto sta accadendo in Abruzzo - spiega in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera -, in generale nel Centro Italia, e in particolare nelle zone già colpite duramente dal terremoto."



"Dolore e preoccupazione per la sciagura a Rigopiano, l'hotel spazzato via da una slavina e di cui tutt'ora non si conosce il bilancio delle vittime" prosegue l'esponente azzurro. "Preoccupazione per l'abbandono apparente - aggiunge -, fattuale, cui queste popolazioni sono lasciate."



"Un pensiero alla Protezione Civile, all'esercito, a tutti quanti in queste ore si stanno mobilitando per dare soccorso a queste popolazioni" rivela in ultimo.