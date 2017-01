Su manovra correttiva Padoan procede nell'ombra, dice Brunetta

"Pier Carlo Padoan tra le nevi di Davos, ministero dell'Economia e delle finanze allo sbando. - fa sapere in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera - Nessuno conosce i contenuti o anche solo le tesi che il governo metterà nero su bianco per rispondere alla lettera dell'Unione europea sui nostri conti pubblici. Tutto procede nell'ombra, senza trasparenza."



"Il governo si era impegnato a coinvolgere, sui temi cruciali da affrontare in questo 2017, il Parlamento. Al momento - su banche, conti pubblici, mille proroghe e terremoto - nessuna chiamata, nessun cenno da Palazzo Chigi. Avevamo presentato un question time per avere chiarezza in merito alla lettera dell'UE. Ieri l'incolpevole ministro Angela Finocchiaro si è ritrovata sola in Aula a Montecitorio a leggere una risposta didascalica ed elusiva firmata dal Padoan di Renzi, dal Padoan Mister Hyde che ci ha portato a questa misera situazione" denuncia.



"Del Padoan di Gentiloni, del Padoan dottor Jekyll neanche l'ombra. Al momento non registriamo alcuna discontinuità. Se il governo va avanti così andrà a sbattere" conclude l'esponente azzurro.