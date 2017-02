Scissione: PD non è soluzione ma parte del problema dell'Italia, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla possibile scisione del PD.

"Il Partito democratico di Matteo Renzi ricatta l'Italia, la tiene in ostaggio" dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Ma è possibile che da mesi non si parli d'altro che della scissione - precisa il deputato forzista -, delle lotte interne, degli stracci che volano all'interno della sinistra, del Partito Democratico e del Partito democratico di Renzi? Da mesi non si parla più dei veri problemi del Paese: la disoccupazione, il debito, il deficit, l'immigrazione clandestina, gli sbrachi, il nostro rapporto ormai nullo con l'Unione europea, la nostra inesistenza internazionale."



Aggiunge dunque: "A questo ci ha ridotto il partito di maggioranza relativa in Parlamento, il Partito democratico di Renzi."



"Bisogna dire basta, facciano quello che vogliono, sono un partito ormai ridotto ad essere il problema del Paese, e non una soluzione per il Paese" continua in conclusione.