Renzi vuole il caos: prima legge elettorale, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge elettorale.

"Da questa settimana - fa sapere in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta -, come stabilito, si comincia a lavorare sulla legge elettorale. Si deve fare presto e bene perché questo Paese deve avere una legge elettorale, come detto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi, fare presto e bene."



"Ci sono già diciotto proposte di legge depositate - commenta in conclusione l'ex ministro per la Pubblica amministrazione -, noi presenteremo la nostra nei prossimi giorni. Si farà il testo unificato, si voterà, il Parlamento liberamente deciderà con tutte le forze politiche, possibilmente con il più vasto consenso possibile, per poter avere una buona legge elettorale, spero prima dell'estate. Noi non abbiamo alcun problema ad andare a elezioni, purché ci si vada con una legge elettorale che non ci esponga al caos. Matteo Renzi vuole il caos, noi non lo vogliamo e faremo di tutto per evitarlo. Renzi vuole produrre incertezza e con l'incertezza ricattare i suoi parlamentari. Insopportabile e indecente."