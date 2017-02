Renzi produce il caos e poi scappa negli USA: spudorato, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia riflette sul blog di MAtteo Renzi.

"Leggo dai diari di Matteo Renzi dalla California che lui è andato nelle Americhe perché c'era troppo caos politico qui in Italia. È divertente e spudorato quel ragazzo. Perde il referendum, produce il caos, vuole le elezioni anticipate, provoca una scissione all'interno del suo partito, poi se ne schifa un po' e scappa negli USA" riflette in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"I problemi dell'Italia sono altri: la disoccupazione, le tasse, l'immigrazione clandestina, la sicurezza, la giustizia, la mala giustizia, il cattivo governo di Renzi e Gentiloni. Questi sono i veri problemi del nostro Paese. Renzi se ne stia pure in California a studiare i pannelli solari, probabilmente potrà aprire un'aziendina di fotovoltaico in Italia" evidenzia infine il deputato forzista.