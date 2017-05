PIL: dati Istat confermano fallimento Padoan, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia commenta gli ultimi dati sul PIL.

"Ha poco da esultare il ministro Pier Carlo Padoan. I dati dell'Istat confermano il disastro della sua politica economica" diffonde in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"L'Italia cresce nel primo trimestre del 2017, rispetto al trimestre precedente, dello 0,2%, mentre la media dell'eurozona è dello 0,5% (più del doppio) e addirittura la Germania cresce dello 0,6% e la Spagna dello 0,8% (rispettivamente il triplo e il quadruplo). - osserva dunque - Altro che previsioni in linea con le attese. Di questo passo sarà difficile che l'Italia raggiunga quell'1,1% di crescita del PIL auspicato dal governo per il 2017, tanto più che il debito, in continuo aumento (a marzo 2017 al livello più alto della storia, pari a 2.260 miliardi di euro), rappresenta una zavorra sempre più pesante per i nostri conti pubblici."



"Allo stesso modo - informa in conclusione l'esponente azzurro -, il ministro Padoan ha già perso, ma non è per noi una novità, il suo braccio di ferro con la Commissione europea per il dimezzamento dell'aggiustamento dei conti richiesto al governo italiano a ottobre. Non basta la 'manovrina' in discussione in questi giorni in Parlamento: in autunno servirà una correzione dei conti di circa 30-40 miliardi, che il governo andrà a chiedere, come sempre, agli italiani. Altro che riduzione della pressione fiscale: saremo ancora una volta chiamati a tirare la cinghia per pagare le mance elettorali e i bonus di più di tre anni di governi Renzi-Gentiloni."