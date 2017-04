PD blocca legge elettorale: Fi ribadisce no a Mattarellum, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sul sistema elettorale.

"Sulla legge elettorale aspettiamo il Partito Democratico - spiega in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera -, aspettiamo Matteo Renzi, perché in questo momento è il PD che blocca tutto. Blocca i lavori alla Camera, Renzi fa dichiarazioni un giorno di un tipo, un giorno dell'altro. Vuole il Mattarellum, vuole una proposta da parte del Parlamento, tresca con i grillini, oppure no, chi lo sa? Il dato di fatto è che il PD blocca tutto. E magari lo fa per ribaltare il tavolo alla fine, per dire 'è tutto bloccato, non se ne fa nulla e quindi è meglio andare ad elezioni con i sistemi elettorali usciti dalle due sentenze della Corte Costituzionale'. Un comportamento irresponsabile, inaccettabile, che distrugge il ruolo del Parlamento."



"Noi ribadiamo il nostro 'no' al Mattarellum, in qualsiasi forma. Non è possibile avere un maggioritario fatto per un sistema bipolare applicato alla realtà italiana di oggi che bipolare non è più, anzi è tripolare. Noi siamo per un sistema a base proporzionale, che faccia corrispondere il voto degli italiani con i loro rappresentati, con un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione che raggiunge il 40% dei voti. Noi siamo fermi su questa posizione: no al Mattarellum, base proporzionale, sì al premio di maggioranza alla lista o alla coalizione" descrive in conclusione il parlamentare azzurro.